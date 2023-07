De Jonge: niet beschikbaar als partijleider van CDA

In 2020 werd De Jonge leider van het CDA, hij wist de leiderschapsverkiezing toen nipt te winnen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Enkele maanden later stopte hij omdat de functie volgens hem niet goed te combineren was met zijn ministerspost bij het ministerie van Volksgezondheid.

De demissionair bewindsman wilde niet zeggen of de huidige partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra, wat hem betreft door moet. "Ik vind echt dat hij voor zichzelf moet afwegen of hij het nog een keer doet. Het is niet aan mij", aldus De Jonge. Zijn persoonlijke opvatting weigerde hij te delen: "Die deel ik niet via u op televisie". Ook als Hoekstra besluit af te zien van het partijleiderschap is het volgens De Jonge niet logisch dat hij zelf terugkeert als partijleider.

Demissionair minister Hugo de Jonge zal bij de komende verkiezingen in november niet op de lijst komen van zijn partij CDA. Dat zei hij bij het programma Op1. Volgens De Jonge is die stap "niet logisch". Evenmin is hij beschikbaar als partijleider, gaf hij in het programma aan.

De Jonge zat gisteravond met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) bij Op1 om te praten over de val van het kabinet. Yesilgöz wilde op haar beurt niet zeggen of zij voor een plek op de VVD-lijst gaat. Daar had ze naar eigen zeggen nog niet over nagedacht. "Ik ben opeens in een andere film beland dan waar ik mee bezig was". Wel gaf zij aan opnieuw Kamerlid te willen zijn.

In de Op1-uitzending ontkende Yesilgöz dat er sprake was van een politieke strategie van de VVD, waarbij de partij bij de val van het kabinet bewust aanstuurde op nieuwe verkiezingen. "Ik vind dat zo intens cynisch en onbegrijpelijk. We hebben dag en nacht gewerkt en ons best gedaan om eruit te komen".

Over de toekomst van Rutte bij de VVD wilde Yesilgöz niets kwijt. "Mark Rutte heeft zelf aangegeven dat hij het gaat laten bezinken en gaat nadenken".