Pride in Georgië afgelast door anti-lhbti-demonstratie, president woedend

Op foto's hieronder is te zien hoe de anti-lhbti-demonstranten over hekken klimmen en lhbti-symbolen verbranden:

De Pride-optocht in 2021 werd geannuleerd, na gewelddadige anti-lhbti-protesten. Journalisten werden daarbij aangevallen. Een van die journalisten overleed enkele dagen later.

Pride-evenementen worden wereldwijd vaak als een demonstratieve parade georganiseerd. Dit Pride-evenement vond echter plaats op een voor het publiek besloten plek, om het risico op gewelddadige verstoringen te voorkomen. Volgens de directeur was dit het tweede jaar op rij dat deze maatregel werd genomen, meldt Reuters.

In Georgië is een Tbilisi Pride-evenement afgelast nadat duizenden anti-lhbti-demonstranten slaags raakten met de politie. De demonstranten bestormden het terrein waar een lhbti-festival werd gehouden en verbrandden daar regenboogvlaggen.

De Georgische president Zourabichvili heeft woedend gereageerd op de gebeurtenissen en beschuldigt de regeringspartij Georgische Droom van het openlijk aanzetten tot het tegenprotest. "De regerende partij heeft verzuimd haar eigen volgelingen te veroordelen, die openlijk haatzaaien en aanzetten tot geweld", schreef Zourabichvili op Twitter.

Zourabichvili noemde het in een latere toespraak verontrustend dat het tegenprotest werd "uitgelokt, getest en openlijk gesteund" door parlementsleden van de regeringspartij. Ook zei Zourabichvili dat de politie heeft gefaald door de festivallocatie niet goed te beveiligen. Zo kan volgens haar worden aangenomen dat "alle evenementen, waarvan de vorm of inhoud de radicale groeperingen niet aanstaat, waarschijnlijk zullen mislukken als de ordehandhavers zullen handelen zoals ze vandaag deden".

Politieoptreden

Viceminister van Binnenlandse Zaken Darakhvelidze zei dat de deelnemers van het evenement in veiligheid zijn gebracht en dat de politie had geprobeerd de demonstranten tegen te houden, maar dat dit niet was gelukt, meldt persbureau AP.

De directeur van de Tbilisi Pride-organisatie, Mariam Kvaratskhelia, bevestigt tegenover persbureau Reuters dat de politie alle Pride-deelnemers in bussen heeft geëvacueerd, maar bekritiseerde tegelijkertijd de inzet van de autoriteiten. Zo zouden de toegangswegen naar het terrein niet zijn geblokkeerd.

De organisatie schrijft op Twitter dat de politie de demonstranten niet arresteerde of van het terrein verwijderde en dat de demonstranten vervolgens begonnen te feesten op het festivalterrein. De organisatie zegt dat de demonstranten onder andere het podium en kraampjes vernielden en drank en waardevolle spullen hebben gestolen.

Volgens de Tbilisi Pride-organisatie feestten de anti-lhbti-demonstranten verder op het festivalterrein, "met champagne":