Noodweer dreigt, maar grote festivals gaan vooralsnog door

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt tegen persbureau ANP dat de autoriteiten in nauw overleg staan met de festivalorganisaties. Ook de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft contact met het bestuur van Bospop.

In Kraggenburg in Flevoland vindt de laatste dag van festival Wildeburg plaats. Die organisatie meldt online dat bezoekers van het festival gewoon welkom zijn vanaf 10.00 uur. Wel vragen ze festivalgangers voorbereid te zijn op de regen en weersvoorspellingen in de gaten te houden. Om 12.00 uur komen zij met een nieuwe update rond het verwachte noodweer.

Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. Het instituut waarschuwt onder meer voor zware onweersbuien waarbij kans is op grote hagelstenen. Het is nog onduidelijk waar precies de zwaarste buien zullen vallen in het gebied waar code oranje geldt.