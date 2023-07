Jongens hengelen met visnetje explosief pakketje uit het water in Utrecht

In Utrecht is vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Twee jongens aan de Merwedekade visten het pakketje uit het water, wat later na onderzoek explosief materiaal bleek te bevatten.

Het pakketje lag in het water in de buurt van een woonboot, schrijft RTV Utrecht. Daar waren twee jongens aan het vissen met een visnetje. Ze hadden het voorwerp opgevist en vervolgens in het gras langs de kade neergelegd.

Vervolgens kwamen de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij. Deze experts kwamen tot de conclusie dat er inderdaad explosief materiaal in het pakketje zat. Agenten hadden de straat tijdelijk uit voorzorg afgezet.

De politie heeft een deel van het pakket voor verder onderzoek meegenomen. Een ander deel is door de EOD meegenomen in een munitiekist. Dat zal later vernietigd worden. Om wat voor explosief materiaal het precies gaat, is niet bekendgemaakt.