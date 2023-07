Kimmann pakt op overtuigende wijze Europese titel BMX, brons voor Smulders

BMX'er Niek Kimmann is zaterdagavond in het Franse Besançon Europees kampioen geworden. In de finale vertrok de 27-jarige Nederlander vlijmscherp, nam direct de koppositie in en gaf die niet meer weg. Kimmann hield twee Fransmannen achter zich: Jérémy Rencurel en Romain Racine pakten zilver en brons.

Voor de regerend olympisch kampioen is het zijn tweede Europese titel, nadat hij in 2019 in Letland de beste was. Kimmann werd ook al twee keer (2015, 2021) eerder wereldkampioen.

Brons Smulders

En er was meer Nederlands succes in het oosten van Frankrijk: Merel Smulders pakte brons bij de vrouwen. De 25-jarige Nederlandse BMX'ster eindigde achter de Zwitserse Zoe Claessens en Deense Malene Kejlstrup. Het is haar eerste EK-medaille, nadat Smulders in 2021 al olympisch brons had gepakt en in 2018 zilver op de WK had veroverd.