Jong Engeland Europees kampioen na gemiste Spaanse strafschop diep in blessuretijd

Jong Engeland heeft zich gekroond tot Europees kampioen onder 21 jaar. In een vermakelijke finale, waar tal van gele en rode kaarten getrokken zijn, werd Jong Spanje verslagen met 1-0.

In de absolute slotfase kregen de Spanjaarden met een strafschop nog een uitgelezen mogelijkheid gelijk te maken, maar aanvoerder Abel Ruiz miste. Engeland-doelman James Trafford ontpopte zich tot held van de avond door zowel de penalty als de rebound te pareren.

Jong Oranje werd al in de groepsfase van het evenement in Georgië en Roemenië uitgeschakeld en plaatste zich derhalve ook niet voor Parijs 2024.

Vier keer rood

De Engelsen, die dit toernooi geen doelpunt incasseerden, kwamen vlak voor rust op voorsprong. Cole Palmer versierde een vrije trap. De linkspoot van Manchester City ging zelf achter de bal staan en via een Engelse rug in de muur was het raak.

In een wedstrijd die al bolstond van overtredingen en kaarten, was de beer vlak na het doelpunt los. Palmer vierde zijn treffer uitbundig dichtbij de Spaanse bank, waarna onenigheid ontstond. Twee spelers zagen een gele prent. Twee stafleden, van Engeland (Ashley Cole) en een van Spanje, kregen zelfs rood.

Na rust, toen de gemoederen weer ietwat bedaard waren, volgde een interessante strijd met grote kansen voor beide ploegen. Aan Spaanse kant kreeg Ruiz meerdere mogelijkheden op een gelijkmaker.