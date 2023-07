Italiaanse regering wil kweekvlees verbieden: 'Past niet bij onze cultuur'

Terwijl de Nederlandse regering vorig jaar besloot om tientallen miljoenen te investeren in onderzoek naar kweekvlees, gaat Italië juist op de rem staan. "Producten uit een laboratorium garanderen geen kwaliteit, geen welzijn en ze garanderen niet de bescherming van onze cultuur en onze traditie", vindt de conservatieve Italiaanse minister van Landbouw Lollobrigida.

Van commercieel kweekvlees is in Europa nog geen sprake. Toch kwam de rechts-conservatieve regering van premier Meloni nu al met een wetsvoorstel dat de productie, verkoop en import ervan in Italië moet verbieden. De landbouwlobby is tevreden. Wetenschappers noemen het voorstel kortzichtig.

Steeds meer nood aan vlees

Kweekvlees wordt in Italiaanse media ook wel carne sintetica genoemd: synthetisch vlees. "Maar dat is het niet," verduidelijkt Stefano Biressi, biotechnoloog aan de Universiteit van Trento. "We nemen stamcellen van een dier, die we vervolgens buiten dat dier laten vermenigvuldigen tot spier- of vetweefsel. Wat je uiteindelijk krijgt is dus geen synthetisch, maar een dierlijk product."

Zijn universiteit is een van de weinige wetenschappelijke instellingen in Italië waar onderzoek wordt gedaan naar kweekvlees. "De wereldbevolking groeit. Uit alle schattingen blijkt dat we de komende decennia steeds meer dierlijke producten nodig zullen hebben. De productie van kweekvlees is nu nog niet aan de orde, maar kan op termijn een oplossing zijn voor het dierenwelzijn en voor het klimaatprobleem", denkt hij.

Biressi verzet zich hevig tegen het voorstel om kweekvlees te verbieden. "Het is niet zo dat wij tegen traditioneel vlees zijn", verduidelijkt hij. "Kweekvlees is een alternatief product. De consument heeft nog steeds de keuze. Maar door het bij voorbaat te verbieden, voldoet de regering aan de wil van een kleine groep mensen zonder rekening te houden met de hele wereldbevolking."