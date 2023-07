Morgen code oranje in oosten en zuidoosten: zware hagel en onweer verwacht

Het KNMI heeft voor morgenmiddag en -avond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg verwacht het weerinstituut in de middag zware onweersbuien. Daarbij is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 centimeter of groter.

Door deze harde windstoten en grote hagelstenen kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Er kunnen bomen omvallen of voorwerpen worden gegrepen door de wind. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. Plaatselijk kan dat zorgen voor wateroverlast.

Het is nog onduidelijk waar precies de zwaarste buien zullen vallen in het gebied waar code oranje geldt, zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Overal zal er waarschijnlijk onweer en regen zijn, maar ergens in dit gebied gaat het echt flink tekeer."

Vanuit het zuiden

Voorafgaand aan deze buien uit wordt het morgen eerst nog broeierig warm. De temperatuur loopt op naar 25 tot 33 graden. In de loop van de dag trekken de zware onweersbuien vervolgens vanuit het zuiden over het land.

Voor Noord-Brabant geldt code oranje van 14.00 tot 19.00 uur. In Gelderland en Limburg is de weerwaarschuwing tussen 15.00 en 20.00 uur van kracht. En in Overijssel is het opletten tussen 16.00 en 21.00 uur. De buien trekken naar het noordoosten en verlaten zondagavond het land.