Tourpeloton leeft mee met Cavendish: 'Had hem graag die 35ste zien winnen'

Gianni Moscon, één van Cavendish' teamgenoten bij Astana, zag het voor zijn ogen gebeuren. "Het zag er slecht uit. Ik ben bij hem gebleven om te zien hoe het met hem ging, maar hij was niet in staat verder te rijden."

"Gisteren werd hij tweede en vandaag gebeurt dit. Dat is moeilijk, want we weten dat hij in vorm is en de benen heeft."

Tadej Pogacar zag het niet gebeuren, maar kreeg onderweg wel mee dat de 34-voudig etappewinnaar, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Eddy Merckx, uit koers was. "Ik denk dat iedereen hem hier nog één etappe wilde zien winnen."

Voor Jasper Philipsen, die deze Tour al drie etappes op zijn naam schreef, viel een grote concurrent weg. In de sprintetappe van vrijdag was Cavendish de sprint hard aangegaan en kon Philipsen pas vlak voor de streep nog net over hem heen komen.

"Als hij zo zou blijven sprinten als gisteren", zou hij echt in staat zijn geweest het record te pakken", denkt Philipsen. "Om de koers op deze manier te moeten beëindigen, is heel ongelukkig voor hem."

Vingegaard wist het niet

Net als Pogacar en Philipsen had ook geletruidrager Jonas Vingegaard graag gezien dat Cavendish zijn 35ste zege had geboekt in een Touretappe. "Zodat hij het record in zijn eentje in handen had gekregen", aldus de Deen, die zichtbaar nog niet op de hoogte was na de finish en schrok toen de interviewer hem vertelde dat Cavendish niet meer in koers was.