Nooit eerder was het op 8 juli zo warm in Nederland: 31,9 graden in De Bilt

Het is vandaag de warmste 8 juli ooit gemeten, meldt Weeronline. Om 15.10 werd in De Bilt een temperatuur van 31,9 graden gemeten. Het oude landelijke record komt uit 1959. Toen werd het in De Bilt 31,6 graden.

In grote delen van het land steeg het kwik vandaag tot ruim boven de 30 graden. Zo werd het om 14.30 uur in Eindhoven 34,3 graden. Dat maakte vandaag de tot nu toe warmste dag van het jaar. Daarvoor was dat 11 juni. Toen werd het in Hoek van Holland en Gilze-Rijen 32,2 graden.

Alleen op de Waddeneilanden bleef het met een maximumtemperatuur van 26 graden wat koeler. Volgens het KNMI is er weinig wind en blijft het vandaag nog lang warm.

Daarnaast is er in het zuiden van het land een kleine kans op plaatselijke onweersbuien met mogelijk windstoten. Volgens het weerinstituut blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog.

Morgen kans op stevige onweersbuien

Het KNMI had voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg voor vanmiddag code geel afgegeven. Daar kon in de loop van de middag een onweersbui ontstaan, met windstoten van 70 kilometer per uur. Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer en buitenactiviteiten daar hinder van ondervinden. Naar verwachting zijn de buien vanavond weer verdwenen.

Het KNMI heeft voor morgen code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg verwacht het weerinstituut in de middag zware onweersbuien. Daarbij is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 centimeter of groter.