Sudanese leger neemt grootste stad onder vuur: 22 mensen omgekomen

Bij luchtaanvallen van het Sudanese leger op de grootste stad van het land zijn 22 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Dat heeft het Sudanese ministerie van Gezondheid bevestigd. Deze week werd de stad Omdurman door het regeringsleger aangevallen vanuit de lucht.

Sinds april dit jaar woeden er hevige gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Sinds het uitbreken van de gevechten zijn er meerdere wapenstilstanden gesloten, die net zo vaak weer zijn geschonden.

Al snel nadat op 15 april de gevechten begonnen, namen de RSF-troepen hoofdstad Khartoem en de steden Omdurman en Bahri in. Sindsdien voert het leger lucht- en artillerieaanvallen uit op de steden.

Seksueel geweld

Ruim 2,8 miljoen Sudanezen zijn op de vlucht geslagen. Ruim 600.000 van hen hebben het land verlaten, schat de VN-organisatie voor humanitaire hulp OCHA. Veel anderen bleven achter in steeds verder verslechterende omstandigheden. Eind juni meldde het ministerie van Gezondheid dat 1133 mensen door de gevechten zijn omgekomen. Naar schatting zijn bijna 12.000 mensen gewond geraakt.

Niet alleen de gevechten zelf leiden tot doden in Sudan. Verschillende kinderen, waaronder pasgeboren baby's, zijn gestorven aan ondervoeding of uitdroging. Daarnaast komt ziekenhuispersoneel door de gevechten niet opdagen en bemoeilijkt stroomuitval het werk in ziekenhuizen.

Deze week uitten topfunctionarissen van verschillende VN-organisaties hun zorgen over het geweld in de regio. "We ontvangen schokkende berichten over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder verkrachting. En in de nasleep van zulke wreedheid krijgen de vrouwen en meisjes weinig of geen medische en psychosociale hulp", zei Volker Türk, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten.

Evacuaties

Na het uitbreken van het geweld evacueerden Westerse landen, waaronder Nederland, in alle haast hun burgers uit Sudan. Tientallen mensen konden Sudan echter niet verlaten omdat hun paspoort op de Nederlandse ambassade lag.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken meldde eerder deze week aan de Tweede Kamer dat 63 paspoorten die op de Nederlandse ambassade waren achtergebleven inmiddels weer beschikbaar zijn.