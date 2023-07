Sabalenka na zege tegen angstgegner, Kvitová klopt Servische surprise

Aryna Sabalenka is op Wimbledon doorgedrongen tot de achtste finales. De als tweede geplaatste Belarussische, vorig jaar absent omdat tennissers uit Rusland en Belarus toen niet welkom waren vanwege de inval van Rusland in Oekraïne kort daarvoor, rekende in krap anderhalf uur af met Anna Blinkova (WTA-40): 6-2, 6-3.

Sabalenka won de vorige twee duels met haar Russische opponente in drie sets en anders dan de score doet vermoeden, bood Blinkova ook op het Londense gras prima tegenstand. Op de tweede opslag was ze echter kwetsbaar en daar maakte Sabalenka, die tweemaal gebroken werd, op ondubbelzinnige wijze gebruik van.

In de volgende ronde wacht nu Jekaterina Aleksandrova. De Russin (ATP-22) versloeg de Hongaarse Dalma Gálfi met 6-0, 6-4 en geldt als angstgegner van Sabalenka, die begin dit jaar bij de Australian Open haar eerste grandslamtitel veroverde. Aleksandrova won drie van de vijf onderlinge duels, waaronder de finales in Den Bosch (2022) en Shenzhen (2017).

Kvitová klopt Servische surprise Stevanovic

Petra Kvitová heeft zich op Wimbledon voor de zevende keer geplaatst voor de achtste finales. De tweevoudig kampioene (2011 en 2014) klopte de Servische grandslamdebutante Natalija Stevanovic met 6-3, 7-5.

De Tsjechische, als negende geplaatst, kreeg het zeker niet cadeau tegen de mondiale nummer 225. De 28-jarige Stevanovic, die eerder in het toernooi al verliezend finaliste van 2021 Karolína Plísková verraste, speelde vrijuit. Ze creëerde tien breekkansen, maar benutte er slechts drie.