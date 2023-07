Medvedev klopt Fucsovics en evenaart zijn beste prestatie op Wimbledon

Daniil Medvedev is op Wimbledon tot de achtste finales doorgedrongen. De Rus ontworstelde zich na een pittig gevecht uit de houdgreep van de Hongaar Márton Fucsovics: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Fucsovics (ATP-67), in de eerste ronde de kwelgeest van Tallon Griekspoor, klopte de als derde geplaatste Medvedev in 2020 op Roland Garros bij hun vorige duel en leek weer het winnende recept in handen te hebben. Met veel variatie in zijn slagen had hij de Rus in de tang.

Medvedev slaagde er echter in om zijn foutenlast terug te brengen, kweekte zo meer vertrouwen en zag de forcerende Fucsovics juist meer fouten maken. De Hongaar verstapte zich in de vierde set, verkocht zijn huid niettemin duur, maar stond na drie uur wel met lege handen.

Viervoudig grandslamfinalist Medvedev, die vorig jaar vanwege de Russische inval in Oekraïne niet welkom was in Londen, evenaarde zo zijn beste prestatie in Londen uit 2021.