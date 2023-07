Alcaraz weerstaat dreunen Jarry, Medvedev evenaart beste prestatie in Londen

Carlos Alcaraz heeft zich net als vorig jaar op Wimbledon geplaatst voor de achtste finales. De Spaanse aanvoerder van de wereld- en plaatsingslijst moest op het centercourt diep gaan tegen Nicolás Jarry (ATP-28) en zegevierde met 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5. De kanonslagen vormden het pantser van de 1,98 meter lange Chileen. Alcaraz kreeg er lang geen vat op en verloor, hoewel hij weer langszij kwam na een break achterstand, voor het eerst dit toernooi een set. Al had hij dat kunnen voorkomen als hij op 6-5 in de tiebreak niet de mist in was gegaan bij een eenvoudig weg te leggen bal. In de derde set viel Jarry - onder het toeziend oog van vele prominenten onder wie de in Engeland voetballende Vivianne Miedema - ver terug, maar een set later gaf hij plots weer thuis. De 27-jarige Chileen, die onlangs op Roland Garros pas voor het eerst een derderondepartij op grandslamniveau speelde, kwam op 4-1.

Beth Mead en Vivianne Miedema op de tribune van Wimbledon - Getty

Alcaraz bleef echter knokken en profiteerde optimaal van een makkelijke misser aan de overkant. Hij brak zelfs een tweede keer en trok de wedstrijd, na eerst nog een breekkans te hebben overleefd, naar zich toe. Medvedev ontworstelt zich aan houdgreep Fucsovics Ook de rust Daniil Medvedev won zijn partij in de derde ronde. De Rus ontworstelde zich na een pittig gevecht uit de houdgreep van de Hongaar Márton Fucsovics: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Fucsovics (ATP-67), in de eerste ronde de kwelgeest van Tallon Griekspoor, klopte de als derde geplaatste Medvedev in 2020 op Roland Garros bij hun vorige duel en leek weer het winnende recept in handen te hebben. Met veel variatie in zijn slagen had hij de Rus in de tang.

Medvedev slaagde er echter in om zijn foutenlast terug te brengen, kweekte zo meer vertrouwen en zag de forcerende Fucsovics juist meer fouten maken. De Hongaar verstapte zich in de vierde set, verkocht zijn huid niettemin duur, maar stond na drie uur wel met lege handen. Viervoudig grandslamfinalist Medvedev, die vorig jaar vanwege de Russische inval in Oekraïne niet welkom was in Londen, evenaarde zo zijn beste prestatie in Londen uit 2021. Ook Tsitsipas en Rune door Ook Stefanos Tsitsipas haalde op Wimbledon pas voor de tweede keer de achtste finales. De als vijfde ingeschaalde Griek was voor het eerst dit toernooi niet veroordeeld tot overwerk en klopte de Serviër Laslo Djere (ATP-60) met 6-4, 7-6 (5), 6-4. De oudgedienden Dominic Thiem en Andy Murray hadden hem deze week nog tot een vijfsetter gedwongen.

Holger Rune - AFP