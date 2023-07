Philipsen moet in achtste etappe Tour de France meerdere erkennen in Pedersen

Mads Pedersen heeft de achtste etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. De 27-jarige Deen was nipt sneller dan Jasper Philipsen, die al drie keer de snelste was deze Ronde van Frankrijk. De Belg kwam als tweede over de eindstreep, Wout van Aert werd derde. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op de vierde plaats. Ook Nils Eekhoff sprintte mee en kwam als vijfde over de finish. "Het was een heel pijnlijke sprint", reageerde Pedersen, die vorig jaar ook al eens de snelste was in een Touretappe. "Het was zwaar, maar het maakt uiteindelijk niet uit of je met twee meter of met één centimeter wint."

Mark Cavendish haalde de eindstreep niet. De droom van de 38-jarige Brit om het recordaantal etappezeges in handen te krijgen werd daardoor ruw verstoord. Zo'n 60 kilometer voor de finish moest hij de strijd staken met naar het zich liet aanzien een gebroken sleutelbeen.

Spervuur aan demarrages Een etappe voor de punchers, zo werd de ruim 200 kilometer lange rit tussen Libourne en Limoges vooraf bestempeld. Dat betekende in de eerste tien kilometer een spervuur aan demarrages. Veel aanvalslustige renners roken hun kans en probeerden in de vlucht van de dag te komen, maar werden stuk voor stuk teruggefloten door het peloton. Na een korte rustperiode zonder aanvallen, zette Tim Declercq aan. De Belg van Soudal-QuickStep kreeg de Fransen Anthony Turgis (Total Énergies) en Anthony Delaplace (Arkéa) met zich mee. De drie kregen in totaal een voorsprong van een minuut of vijf.

De situatie in de koers leek stabiel, maar de tussensprint zorgde voor wat opschudding in het peloton. De Alpecin-Deceuninck-ploeg van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel maakte tempo en zag na de sprint dat een gat met de rest van het peloton was ontstaan. Ook andere sprinters, onder wie Mark Cavendish en Biniam Girmay, zaten mee. Ze trokken hard door, maar redden het niet. Jumbo-Visma, dat met Wout van Aert voor de etappezege wilde gaan, haalde de groep sprinters weer bij en de rust keerde tijdelijk terug in het peloton.

Mathieu van der Poel reageert na afloop van de achtste etappe naar Limoges, waarin ploegmaat Philipsen tweede is geworden in de sprint. - NOS