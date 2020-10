Mijnans na historische 4-4 op Het Kasteel: 'Een droomwedstrijd'

"Er zat heel veel overtuiging in. Met links, in de verre hoek, om de speler heen. De bal kwam precies in het zijnetje", glunderde Spartaan Sven Mijnans, nadat hij eerder die middag op even spectaculaire als historische wijze de 4-4 einstand tegen AZ op het scorebord had gebracht.

De 20-jarige invaller groeide in blessuretijd uit tot de held van Het Kasteel. Bij rust stond Sparta nog met 4-0 achter. In de tweede helft gaf tegenstander AZ echter het initiatief en daarmee de wedstrijd volledig uit handen.

"Bij de 1-4 hoorde ik Adil Auassar roepen: het kan nog. Ik voelde toen wel iets bij mezelf. We zetten AZ onder druk en zij speelden veel lange ballen."

Kers op de taart

Sparta, dat voor aanvang nog geen goal had gescoord dit eredivisieseizoen, kwam wonderbaarlijk terug en pakte zelfs zijn eerste punt. "De 4-4 was de kers op de taart. Een droomwedstrijd voor mij", aldus Mijnans.

AZ-trainer Arne Slot kon nauwelijks geloven dat zijn ploeg voor de derde keer op rij gelijk had gespeeld. "Ik dacht dat we na het weggeven van een 3-1 voorsprong bij Fortuna Sittard alles wel hadden meegemaakt. Onze tegengoals, die kennen bijna geen grenzen."