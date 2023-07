Cavendish komt in Tour de France hard ten val, geeft op en kan record (alleen) vergeten

De 38-jarige Brit is met 34 ritoverwinningen samen met wielerlegende Merckx gedeeld recordhouder met het meeste aantal etappezeges in de Tour en dat zal hij ook blijven. Afgelopen mei kondigde Cavendish namelijk aan na dit seizoen een punt te zetten achter zijn carrière.

Laatste Tour

Hij was dus bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk en deed verwoede pogingen die 35ste etappezege aan zijn palmares toe te kunnen voegen.

De sprinter van Astana werd zesde in de derde etappe en vijfde in de vierde rit. Vrijdag kwam hij al dicht bij zijn gedroomde record toen hij in de zevende rit op de tweede plaats eindigde. Jasper Philipsen gooide met zijn zege roet in het eten.