Koning door demissionair premier Rutte bijgepraat over kabinetsval

Demissionair premier Rutte is bij koning Willem-Alexander op paleis Huis ten Bosch geweest om de val van zijn vierde kabinet toe te lichten. Gisteravond had Rutte al schriftelijk het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de koning. Rutte kwam rond 13.00 uur per auto aan bij de woning van de koning in Den Haag en vertrok ruim een uur later. Hij wilde niet veel kwijt over het gesprek. "Ik zeg er niks over, het zijn altijd vertrouwelijke gesprekken", zei de premier vanuit zijn auto. Eerder vandaag kwam de koning aan in Nederland. Willem-Alexander heeft vanwege de val van het kabinet zijn vakantie onderbroken. Zo kwam Rutte aan bij het paleis:

Demissionair premier Mark Rutte is aangekomen bij paleis Huis ten Bosch. Hij kwam rond 13.00 uur aanrijden met zijn eigen auto en wilde niets zeggen tegen de verzamelde pers - NOS

Het kabinet viel gisteravond over het migratiebeleid. Na een maandenlange discussie over maatregelen om de asielinstroom te beperken, concludeerden de vier coalitiepartijen gisteren dat ze er niet uit gingen komen. Vooral Ruttes VVD en de kleinste regeringspartij ChristenUnie stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar. De demissionair premier diende al twee keer eerder voortijdig zijn ontslag in bij de koning: het eerste en derde kabinet-Rutte zaten ook de rit niet uit. Maandag is er een debat over de val van het kabinet in de Tweede Kamer, die daarvoor terugkomt van het zomerreces dat donderdag was begonnen. Het debat staat gepland om 10.15 uur en zal beginnen met een verklaring van de demissionair premier. Kijk hier terug hoe de val van het kabinet zich gisteravond heeft ontvouwd: