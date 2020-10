Klaassen keert terug bij Ajax en tekent voor vier seizoenen

Voor de Amsterdammers is Klaassen de vierde aankoop in deze transferperiode. Eerder kwamen Mohammed Kudus, Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg over naar de regerend landskampioen.

Klaassen doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2011 zijn debuut. Zes jaar later vertrok de toenmalig aanvoerder voor 27 miljoen naar Everton waar op dat moment Ronald Koeman de scepter zwaaide. Zijn verblijf bij de Engelse club liep uit op een teleurstelling. Klaassen kwam slechts zeven wedstrijden in actie en vertrok een seizoen later naar Werder Bremen.

Bij de Duitse club wist Klaassen wel een basisplek te veroveren, maar sportief was er weinig te vieren. Vorig seizoen wisten de Duitsers zich ternauwernood te handhaven in de Bundesliga.