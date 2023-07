Leclerc snelste op droge baan, Verstappen snelste in de regen

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Verstappen zijn tijd had neergezet op de gele medium-banden en nog geen kwalificatierun had gereden. De coureurs die sneller waren, hadden de rode banden eronder laten zetten en wel een simulatie voor de kwalificatie uitgevoerd.

Voordat de wolken openbraken had Charles Leclerc (Ferrari) de snelste tijd neergezet, voor Alexander Albon (Williams) en Fernando Alonso (Aston Martin). Verstappen had de achtste tijd laten noteren, Nyck de Vries de elfde.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft een klein voorproefje gegeven van de kwalificatie later op de dag. Na een uur rondjes rijden op het Silverstone-circuit ging het regenen. De verwachting is dat het tijdens de kwalificatie van zaterdagmiddag ook weer losgaat.

De regen, die met nog 35 minuten te gaan uit de lucht kwam vallen, zorgde ervoor dat een paar coureurs overschakelden naar de intermediate-banden om alvast te wennen aan de condities die naar alle waarschijnlijkheid ook zullen gelden tijdens de kwalificatie. Die staat zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

Ook tijdens de race op zondag is er kans op een nat circuit. Verstappen liet zien in de regen prima te kunnen rijden op Silverstone, want de Nederlander was op de natte baan meer dan een seconde sneller dan de rest.