Toestand Van der Sar stabiel, maar nog steeds zorgelijk

Van der Sar blijft voorlopig op de intensive care. Ajax meldt namens zijn vrouw Annemarie dat zijn toestand stabiel is, maar nog steeds zorgelijk.

Ajax heeft een update gegeven over de toestand van Edwin van der Sar. De oud-keeper en onlangs opgestapte directeur van Ajax werd vrijdag op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen.

Van der Sar besloot na een slopend en tegenvallend seizoen op te stappen als eindverantwoordelijke bij de club uit Amsterdam. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op", liet hij destijds weten.

"We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen."

De 52-jarige Van der Sar keerde eind 2012 terug bij Ajax, waar hij ooit als doelman debuteerde in het profvoetbal. Met Ajax en Manchester United won Van der Sar, onder meer, de Champions League. Hij kwam 130 keer uit voor het Nederlands elftal.