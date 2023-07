In Parijs gepland protest tegen politiegeweld verboden

Een protest tegen politiegeweld dat vandaag in het centrum van Parijs zou worden gehouden, mag op last van autoriteiten niet doorgaan. De demonstratie zou plaatsvinden op de Place de la République, maar de politie vreest dat de bijeenkomst uit de hand zal lopen.

Het is bijna zeven jaar geleden dat Adama Traoré om het leven kwam na een arrestatie in Beaumont-sur-Oise, een Franse plaats die tegen Parijs aanligt. Volgens de familie stierf hij Traoré - een zwarte man - door verstikking tijdens zijn arrestatie en staat zijn dood symbool voor politiegeweld. De agenten die bij de arrestatie betrokken waren, zijn niet vervolgd.

Rechter

De zus van Traoré voert sinds de dood van haar broer actie tegen politiegeweld. Zij wilde aanvankelijk een demonstratie organiseren in Beaumont-sur-Oise. Die werd op last van de rechter verboden, waarna zij gisteren aankondigde dat de demonstratie in Parijs plaats zou vinden.

Volgens de politie is er vanwege de late aankondiging te weinig tijd om genoeg agenten op de been te brengen. Daarnaast stelt zij dat er al twee demonstraties op die dag gepland staan op het Place de la République: een protest tegen de oorlog in Oekraïne en een pro-Palestina-demonstratie.

Plunderingen

Vorige week waren er meerdere nachten rellen in Franse steden nadat een agent een jonge automobilist had doodgeschoten in de Parijse voorstad Nanterre.

Onder meer de Verenigde Naties tikten Frankrijk eerder op de vingers vanwege onder meer politiegeweld en etnische profilering. De Franse president Macron noemde het doodschieten van de jonge automobilist "onverklaarbaar en onvergeeflijk", maar ontkende dat er binnen de politie sprake is van institutioneel racisme.