Trump gaat volgens artsen vooruit, maar krijgt ook ontstekingsremmer

Trump herstelde snel daarna, maar er werd toch besloten dat het beter was hem naar het ziekenhuis over te brengen.

Conley gaf toe dat Trump vrijdag aan het eind van de ochtend hoge koorts had. Hij kreeg toen extra zuurstof toegediend, hoewel hij zelf zei dat dat niet nodig was. Hoe hoog de koorts was, zei Conley niet.

De toestand van president Trump is de laatste 24 uur verder vooruitgegaan, heeft zijn lijfarts Sean Conley gezegd op een persconferentie voor het Walter Reed Hospitaal. Hij is koortsvrij en zijn vitale organen werken goed. Wel erkende Conley dat er, zoals bij elke ziekte, "ups en downs" zijn.

De persconferentie van gisteren leidde tot verwarring, onder meer doordat Conley de vraag of Trump extra zuurstof had gehad niet duidelijk beantwoordde en Trumps chef-staf Mark Meadows na afloop zei dat Conley een te rooskleurig beeld had geschetst.

Volgens bronnen van Amerikaanse media is Trump woedend over die opmerkingen van Meadows.

Vandaag erkende Conley dat hij niets had gezegd over het toedienen van zuurstof omdat hij een optimistische toon wilde aanslaan, passend bij het optimisme van de president. Conley zei dat het niet zijn bedoeling was om zaken onder de pet te houden. "Het leek erop dat we iets probeerden te verbergen, want niet noodzakelijk waar was."

Vandaag liepen de artsen terug het ziekenhuis in, terwijl journalisten nog volop vragen op hen afvuurden.