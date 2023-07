Jackson verrast alles en iedereen met vijfde tijd ooit op 100 meter

Sprintster Shericka Jackson heeft bij de Jamaicaanse atletiekkampioenschappen in Kingston de 100 meter gewonnen. Haar 10,65 is de beste tijd van het jaar en Jackson is nu de vijfde snelste vrouw aller tijden. Ze deelt die plek met Marion Jones.

Jackson, de regerend wereldkampioen op de 200 meter, rende als een wervelwind naar de finish. De Jamaicaanse was verrast toen ze hoorde dat ze bij de vijf snelste vrouwen aller tijden hoorde.

Ze denkt dat ze die tijd vooral dankt aan haar explosieve start. "Ik heb vorig jaar gezegd dat de start een van mijn grootste problemen was. Maar vanavond excelleerde ik erin en heb ik het heel goed gedaan", zei de 28-jarige na afloop.

Het record staat op naam van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner die in 1988 de 100 meter sprint in 10,49 rende.

WK-tickets

Naast Jackson pakten Shashalee Forbes (10,96) en Natasha Morrison (10,98) ook een WK-ticket. Shelly-Ann Fraser-Pryce is als wereldkampioene automatisch voor de WK atletiek gekwalificeerd.

Elaine Thompson-Herah, de olympisch kampioene van 2016 en 2021, doet in augustus in Boedapest niet mee aan de 100 meter. Ze kampt dit seizoen met blessures en werd bij de nationale kampioenschappen van Jamaica vijfde in 11,06.