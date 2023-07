Illegale rave in België op legerterrein met mogelijk niet-ontplofte munitie

De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, noemt het "risicovol en gevaarlijk" om in het gebied te zijn. Ze roept iedereen op zo snel mogelijk het terrein te verlaten. De omgeving is afgezet door politie en brandweer. Toegangswegen zijn afgesloten.

De rave is op het militaire domein Groot Schietveld, tussen Brecht en Wuustwezel, op zo'n tien kilometer van de grens met Nederland. Groot Schietveld ligt in een natuurgebied en wordt door het leger ook gebruikt als schietterrein.

Op een militair terrein in België is sinds vannacht een illegale rave aan de gang. Volgens Belgische media zijn er zo'n 200 mensen aan het feesten. De autoriteiten roepen iedereen op direct weg te gaan, omdat er mogelijk niet-ontplofte munitie op het terrein ligt.

Eind april was er ook al veel te doen om een illegale rave in België op een ander militair terrein, in Sint-Truiden. Omdat er duizenden mensen op af kwamen, besloot de politie niet in te grijpen om escalatie te voorkomen. Het feest duurde uiteindelijk het gehele weekend.

Op een voormalig militair vliegveld in België is een illegaal rave aan de gang. Volgens de VRT zijn er zo'n 5000 mensen feest aan het vieren op het terrein in Sint-Truiden, niet ver van Maastricht. De politie is aanwezig maar grijpt niet in. - NOS