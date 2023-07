Soigneur Soso is steun en toeverlaat van de renners: 'Het is mijn tweede familie'

Wanneer je in de vroege ochtend de parkeerplaats van een rennershotel in de Tour de France oprijdt, struikel je er over de soigneurs. Een van hen is Sophie Roullois. Ze doet het werk al twintig jaar. - NOS

De renners van de Tour de France mag het aan niets ontbreken en de soigneurs doen hun best dat zo te houden. Sophie Roullois, in de ploeg liefkozend Soso genoemd, is al bijna haar halve leven actief als verzorger. "Mijn vader was renner en zo zat de passie voor de sport er eigenlijk meteen in. Ik kreeg als tip om te leren masseren. Dan kon ik wel werk vinden in het wielrennen", zegt Roullois terwijl ze een panty vult met ijsblokjes tegen het warme weer. "Die stoppen ze in hun nek en dat geeft meteen heerlijke verkoeling."

Twintig jaar actief Ze is 42 jaar, komt uit Bretagne en is al twintig jaar actief in het wielrennen. De laatste zestien jaar onafgebroken voor de ploegen van Jonathan Vaughters, nu dus EF Eduction-Easypost. "We zijn het team met het coolste imago, toch? Dat hoop ik althans." Al de collega's waarmee ze op de parkeerplaats in Pau de nylon panty's staat te vullen, zijn man. "Het is een beetje een mannenwereld, maar ik houd daar wel van."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Bij de grootste wedstrijd van het jaar gaat ook de grootste groep aan stafleden mee. "Voor de zeven renners die we momenteel in koers hebben, zijn er 34 stafleden. Dat zijn een hoop mensen, maar ook een hoop auto's en bagage." Bidons, panty's en ijsgels Per dag maken de mondige Française en haar collega's zo'n tweehonderd bidons klaar met water en sportvoeding. Tientallen panty's worden gevuld met ijs. De sportgels worden uitgeteld en op warme dagen komen er nog ijsgels bij, een soort kleine slush puppy. En elke dag maken ze in een andere smaak zelfgemaakte rijstcake. "Vandaag is het chocolade, morgen is het pistache en ik hoop daarna mijn favoriete smaak: speculoos."

Tijdens de Tour krijgt elke soigneur een of meerdere renners toegewezen. Bij die persoon kunnen ze terecht en krijgen ze massages. Deze Tour is Colombiaans kampioen Esteban Chaves de renner van Roullois. "Esteban en ik hebben echt een goeie band."

Estaban Chaves voor de start van de derde etappe van de Tour de France - Reuters