Twee Afghanen opgehangen in Iran voor aanslag op heiligdom

Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan betrokkenheid bij een aanslag op een sjiitisch heiligdom, melden Iraanse staatsmedia. Bij de aanval die opgeëist was door de soennitische terreurgroep Islamitische Staat kwamen in oktober vorig jaar dertien mensen om het leven.

De twee Afghanen zijn bij zonsopgang opgehangen in de zuidelijke stad Shiraz, schrijft staatspersbureau IRNA. In de rechtszaal zouden ze hebben bekend dat ze contact hadden met IS in buurland Afghanistan en dat ze hadden geholpen met de voorbereiding van de aanslag op de gebedsplaats in Shiraz.

De man die volgens Iran de schutter was, een inwoner van Tadzjikistan, was al niet meer in leven. Hij bezweek kort na de aanslag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Op beelden van beveiligingscamera's die op de staatstelevisie werden getoond, was te zien dat de man in het heiligdom een aanvalsgeweer tevoorschijn haalde. Vervolgens opende hij het vuur op de gelovigen.

Bekentenissen na marteling

Iran Human Rights (IHR), een non-profitorganisatie die vanuit Oslo opereert, spreekt van een oneerlijk proces en zegt dat de bekentenissen van de veroordeelden door marteling zijn afgedwongen. Volgens Amnesty International toont de openbare executie eens te meer dat Iran de doodstraf gebruikt als middel voor politieke repressie.

Iran is een van de landen waar wereldwijd de meeste mensen worden geëxecuteerd. Alleen al dit jaar zijn er volgens IHR 367 mensen om het leven gebracht. Vorig jaar waren dat er zeker 582, het hoogste aantal sinds 2015.