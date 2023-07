Wekdienst 8/7: Rutte praat koning bij • Verstappen rijdt kwalificatie GP Groot-Brittannië

Eerst het weer: Het is zonnig en het wordt zeer warm: 29 tot 34 graden. Bij weinig wind neemt later vandaag in het zuiden de kans op een lokale onweersbui toe.

Op de val van het kabinet is verdeeld gereageerd. Klimaatorganisatie Urgenda noemt het creëren van een kabinetscrisis over het asielbeleid roekeloos en ook andere mileuactiegroepen vrezen dat klimaatbeleid hiermee ernstige vertragingen oploopt. Maar bijvoorbeeld de FNV betreurt de val niet en ook vakbond CNV noemt de val "triest maar onvermijdelijk".

Het wordt dus weer heel warm vandaag. Grote kans dat in veel huizen de airco weer wordt aangezet. Bijna 30 procent van de huishoudens in Nederland heeft tegenwoordig een airco en dat worden er in de toekomst steeds meer. Toch is het niet bepaald goed voor het milieu. Maar hoe houd je je huis nou het beste koel zonder?