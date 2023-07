De Britse F1-fans kunnen kiezen uit vier coureurs, maar thuiszege lijkt utopie

Zijn palmares bij de Britse grand prix is grandioos. Niemand won op Silverstone vaker dan Sir Lewis Hamilton. Acht keer schreef de Mercedescoureur de thuisrace op zijn naam, maar een negende zege in het Home Of British Motor Racing lijkt ver weg. "We hebben een nieuwe voorvleugel. Als het goed is, brengt ons dat een stapje dichterbij, maar we hebben verder niks groots. Dit is niet de sprong die ons voorbij de Red Bulls helpt. We moeten geduldig zijn. Onze tijd komt. Het duurt alleen langer dan we dachten." Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton lijdt onder de verstikkende dominantie van Max Verstappen. De 25-jarige Nederlander won vorig seizoen al het leeuwendeel van de races en dit jaar zijn de Bulls zelfs ongeslagen. Verstappens hegemonie transformeert de Engelse sportgigant in een figurant. Hamilton wordt overvleugeld. Hij heeft al dik anderhalf jaar geen grand prix gewonnen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Sportieve tegenwind of niet, Hamilton doet zijn best opgewekt te klinken. "Ik ben heel blij hier weer te zijn. Dit is de mooiste grand prix van het jaar", zegt hij op thuisbasis Silverstone. "Ik heb hier als jonkie geracet toen er nog strobalen lagen. Hier zag ik voor het eerst een Formule 1-pitbox. Hier begon mijn F1-droom. Hier liggen fenomenale herinneringen. Mijn eerste poleposition in 2007 en mijn eerste zege zal ik nooit vergeten. Ik kon vanuit de cockpit het publiek horen. Uniek!" Een paar meter verder serveert de Engelse autosportveteraan Nigel Mansell (69) op verzoek van journalisten zijn beroemde oneliners. "Het publiek hier is zo fantastisch", zegt de wereldkampioen van 1992. "Het zweept de Britse coureurs op. Ze gaan ervan vliegen. Dat kan zo een halve seconde per ronde schelen." 'Zweven over de baan' "Een halve seconde! Dat is net wat we nodig hebben om vooraan mee te doen", reageert Hamilton gekscherend. "Je zweeft hier over de baan door de passie van de fans. Of dat tijdwinst oplevert? Niemand kan dat aantonen, maar het voelt zonder meer aangenaam." Hamilton beseft heel goed dat hij een wonder nog heeft. "We hadden in Oostenrijk een rotweekend. Op moeilijke dagen leer je het meest. We doen er alles aan om de auto te verbeteren en het tij te keren. We geven het seizoen niet op. Het zou fout zijn om nu de focus te verleggen naar 2024." Is de geplaagde Hamilton in 2024 nog steeds F1-coureur? Zijn aflopende contract is nog niet verlengd. "We zijn het op hoofdlijnen eens. Het gaat niet meer over geld, maar over andere details. We komen er wel uit. Ik ga niet weg bij Mercedes. Ik vertrouw dit team voor honderd procent. De handtekeningen komen snel."

Williams rijdt met de 'Union Jack' op de auto - ANP

Ook Hamiltons teamgenoot verzoent zich met een bijrol in eigen huis. George Russell (25) stapte na drie seizoenen Williams over naar topteam Mercedes, maar dat is niet meer de dominante renstal. "Ik accepteer dat ik deze race nu niet kan pakken. Zelfs als Verstappen een moeizaam weekend heeft, wint hij met 15 seconden voorsprong. Ik weet dat ik elke coureur de baas kan zijn. Met deze auto is dat nog onmogelijk, maar het helpt me niet om daarover te gaan mekkeren." "Als ik als vierde over de streep kom, ben ik tevreden. Dat wil zeggen: als ik weet dat er echt niet meer in zat. Vroeg of laat krijg ik hier de kans. Dan moet ik hem grijpen", zegt Russell. "Ik heb nog minstens een jaar of 15 om Silverstone op mijn naam te schrijven. Het is en blijft mijn droom om Max en Lewis hier te verslaan." Ook Russells generatiegenoot Lando Norris zit in de wachtkamer. Zijn McLaren is op goede dagen een middenmoter en op slechte dagen kansloos. "In Oostenrijk reed ik met verse updates en ging het goed (Norris werd 4e, red.), maar we zijn daar altijd snel. Dus het zegt weinig. We proberen dit niveau vast te houden, maar zijn erg wisselvallig. Beter gaat het voorlopig niet worden."