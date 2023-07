Etappe 8: een perfect parcours voor Van der Poel, Van Aert en de andere punchers

Om 12.30 uur starten de renners in Libourne, waarna 125 overwegend vlakke kilometers volgen. Vervolgens zal er toch moeten worden geklommen, met een colletje van de derde categorie en in de finale nog twee pukkels van de vierde.

Mathieu van der Poel is natuurlijk zo'n puncher, hoewel hij zich deze Tour vooralsnog vooral heeft gemanifesteerd als succesvolle sprintaantrekker voor Jasper Philipsen. Met een heuvelachtige finale en een stevig oplopende laatste kilometer zit het er dik in dat Van der Poel vandaag eens voor eigen kans zal gaan.

Maar ook Wout van Aert zullen we in de gaten moeten houden. De Belg van Jumbo-Visma was zes etappes lang vrijwel continu van voren te zien, maar nam gisteren een dagje 'vrij'. Hij kwam op ruim drie minuten van Philipsen als nummer 148 over de finish. "Ik moet keuzes maken", zei hij, ongetwijfeld met de etappe van vandaag in het achterhoofd.

Perfect moment

Biniam Girmay is ook zo iemand met een snel eindschot. Volgens Intermarché-ploegleider Aike Visbeek komt de etappe van vandaag op een perfect moment voor zijn renner. "Het is een sprint bergop, dus volop kans voor Biniam", zei Visbeek gisteravond in de Avondetappe. "Of dit een perfect parcours is voor hem? Bijna wel."

In Frankrijk staan in totaal zo'n 36.000 oorlogsmonumenten en het peloton komt vandaag een deel daarvan tegen. Tijd voor een bezichtiging hebben de renners niet, maar Herman van der Zandt gelukkig wel: