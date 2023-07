500 dagen na Russische inval in Oekraïne: hoelang gaat de oorlog duren?

Het is dag 500 van de Russische 'speciale militaire operatie' in Oekraïne. Het had voor Moskou een vliegensvlugge vingeroefening moeten zijn, met een geplande verovering van Kyiv in drie dagen. Maar het tweede leger ter wereld stuitte op het stugge en vastberaden verzet van de Oekraïners. Bijna anderhalf jaar na het begin van de grootschalige invasie en tienduizenden doden verder blijft de meest gestelde vraag: hoelang gaat dit conflict nog duren? Iedere oorlog eindigt met onderhandelingen óf na een overwinning van één van de partijen. Voorzichtig, maar langzaam, herovert Oekraïne dorpen langs het front. Bevrijding van alle Oekraïense grond, inclusief de Krim en de Donbas-gebieden die al sinds 2014 onder Russische controle staan, lijkt echter nog ver weg. Het tegenoffensief is er één van de lange adem.

Afbeelding ter illustratie - NOS

En voor onderhandelingen liggen de posities op dit moment te ver uit elkaar. Rusland heeft formeel de 'denazificatie en demilitarisering' van Oekraïne als doel van de oorlog, maar waar dat eindigt, weet niemand. Het streven lijkt de gehele Donbas te bezetten. Moskou heeft wel een Chinees vredesvoorstel omarmd, maar daarin staat niets over teruggave van bezette gebieden. De Oekraïense positie is helder: het volledige grondgebied bevrijden. Kyiv vecht door, en lijkt daarin te worden gesteund door de bevolking. In een opinieonderzoek gaf 85 procent van de Oekraïners aan dat een overwinning inhoudt dat álle gebieden worden bevrijd. De bereidheid om gebied af te staan is laag, omdat er geen garantie is dat daarmee de oorlog zal eindigen, stelt politicoloog Dan Reiter, auteur van How Wars End. Rusland zal dan meer willen. Meerdere scenario's De Oekraïense politiek analist Roman Roekomeda van denktank CIDS onderscheidt drie scenario's hoe de oorlog kan eindigen. In het meest gunstige bevrijdt Oekraïne alle gebieden en erkent Rusland de nederlaag. Het meest pessimistische scenario voorziet een patstelling, waarbij Oekraïne in onzekerheid en een benarde positie achterblijft, en Rusland zichzelf als winnaar kan uitroepen. Daartussen ligt het waarschijnlijke scenario van een gedeeltelijke overwinning, waarbij Oekraïne slechts een deel terugwint. Of wél het gehele territorium, maar dat Rusland doorgaat met aanvallen. In dit scenario wordt de oorlog verlengd tot 2024 en 2025. Dit hangt vooral af van het huidige tegenoffensief en de successen in de komende drie tot vijf maanden, schetst hij. De bondgenoten van Oekraïne koersen, trouw aan Oekraïne, op het meest optimistische scenario. In retoriek wordt steevast benadrukt dat Kyiv deze oorlog "moet winnen" om de toekomst van Europa veilig te stellen. Onduidelijk is of er ook draaiboeken klaarliggen voor "gedeeltelijk winnen". De opvatting dat Oekraïne de oorlog niet kan winnen is (vooralsnog) een geïsoleerd geluid van de Hongaarse premier Orbán.

President Zelensky heeft de afgelopen maanden talloze Europese hoofdsteden aangedaan om zich te verzekeren van steun, hier in Parijs met president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz. - EPA