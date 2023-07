VS heeft laatste voorraad chemische wapens vernietigd

De Verenigde Staten hebben hun laatste voorraad chemische wapens vernietigd, heeft president Biden bekendgemaakt. Het gaat onder meer om raketten met zenuwgas die lagen opgeslagen op een militair terrein in Kentucky.

De vernietiging is de uitwerking van het Chemisch Wapenverdrag dat in 1997 in werking trad. Daarin spraken de VS en ruim 190 andere landen af om voor 30 september van dit jaar hun voorraad van onder meer sarin- en mosterdgas te vernietigen.

President Biden spreekt van "een stap dichter bij een wereld zonder de verschrikkingen van chemische wapens". De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, zegt dat de VS voor zover bekend het laatste land is dat formeel nog chemische wapens had en dat het verdrag heeft ondertekend.

Voorraad achtergebleven

Tegen het einde van de Koude Oorlog had de VS ruim 30.000 ton aan chemische wapens tot zijn beschikking, na Rusland de grootste hoeveelheid ter wereld. Dat land zegt dat het de laatste chemische wapens in 2017 heeft vernietigd, maar vermoed wordt dat er nog een voorraad is achtergebleven. Dat geldt ook voor Myanmar, Iran en Syrië, landen die het verdrag eveneens hebben ondertekend.

Zo werden in de burgeroorlog in Syrië het afgelopen decennium chemische wapens gebruikt. In Rusland werd oppositieleider Navalny vergiftigd met zenuwgas.

Geneefse Conventie

Chemische wapens werden voor het eerst op grote schaal gebruikt in de Eerste Wereldoorlog, waardoor volgens de VN bijna 100.000 mensen omkwamen. Het gebruik van de wapens werd verboden bij de Geneefse Conventies, maar landen bleven desondanks voorraden aanleggen. Sinds de Eerste Wereldoorlog zijn er meer dan 1 miljoen slachtoffers gevallen door chemische wapens, zegt de VN.

De OPCW, met het hoofdkantoor in Den Haag, kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege de inspanningen om de chemische wapens de wereld uit te helpen.