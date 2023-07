Dit is wat we nu weten over de val van kabinet-Rutte IV

Kort na 20.00 uur gisteravond kwam het nieuws naar buiten: de stekker gaat uit kabinet-Rutte IV. De maandenlange discussie over maatregelen om de asielinstroom te beperken is na dagen van crisisoverleg definitief geklapt. Daarmee is na anderhalf jaar een einde gekomen aan het vierde kabinet onder leiding van Mark Rutte.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"De VVD heeft de duimschroeven aangedraaid in de afgelopen week. Zij wilden maatregelen om de gezinshereniging voor vluchtelingen die vluchten voor oorlog in hun eigen land beperken. De ChristenUnie wilde dat niet, die zeiden: dat hebben we al een tijd geleden aangegeven. Er werd maanden gesproken over migratiemaatregelen en uiteindelijk zijn er allerlei compromissen besproken, maar toch kwamen ze niet uit.

Andere partijen zeggen dat Rutte roekeloos heeft geopereerd deze week. Er is echt wel frustratie te horen over hoe hij dat heeft aangepakt. Er wordt bij andere partijen in de coalitie toch ook wel gedacht dat Rutte hier misschien belang bij heeft. Dat hij dacht: migratie is een mooi onderwerp om nu op te breken en dan campagne op te voeren."