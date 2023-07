Moord in Duitsland lijkt na 45 jaar opgelost met arrestatie oud-militair in VS

Na 45 jaar lijkt er een doorbraak in de zaak rond een moord op een jonge vrouw in de Duitse deelstaat Beieren. In de VS is een 69-jarige man opgepakt die wordt gezien als de dader.

De Amerikaan Tommy Molina was destijds als militair gestationeerd in Duitsland en was al tientallen jaren in beeld bij politie en justitie. Door een dna-match is hij nu alsnog gearresteerd. Hij is opgepakt in de staat Nebraska en wacht op uitlevering naar Duitsland.

Auto met groen kenteken

In april 1978 werd het lichaam van de 18-jarige Cornelia Hümpfer gevonden in de buurt van Kolitzheim. In haar rug en nek zaten veertien messteken. Een getuige had een auto met een groen kenteken gezien, een voertuig dat werd gebruikt door het Amerikaanse leger. Daarom was er het vermoeden dat de dader onder Amerikaanse militairen moest worden gezocht.

De nu opgepakte verdachte werd een paar dagen na de moord al ondervraagd, maar hij zei dat hij die avond bij zijn vrouw thuis was geweest. Die kon het zich niet meer herinneren.

Affaire

In 1996 kwam de man nadrukkelijker in beeld. Dat gebeurde nadat hij onder invloed meermaals aan zijn derde echtgenote had verteld dat hij in zijn tijd in Duitsland een vrouw had vermoord. Molina vertelde dat hij een affaire met haar had en dat ze zwanger van hem was. Hij sprak dat later weer tegen en het onderzoek werd in 2001 stilgelegd.

In 2020 werd een bloedmonster van Molina afgenomen en daaruit volgde een match met sporen op de kleding van het slachtoffer. De Amerikaan kan in Duitsland een jarenlange celstraf krijgen.