90 keer levenslang voor aanslag met 23 doden in Texas

In de VS is de dader van een bloedbad in een supermarkt in Texas veroordeeld tot negentig keer levenslang. Bij de aanslag in de zomer van 2019 vielen 23 doden en raakten 22 anderen gewond.

De 24-jarige dader Patrick Crusius had een racistisch motief. Hij heeft schuld bekend en toegegeven dat hij vanaf zijn huis, ruim 1000 kilometer verderop, naar El Paso was gereden om mensen met een Mexicaanse achtergrond te doden.

Invasie

De schutter opende het vuur bij en in een filiaal van Walmart. Hij droeg gehoorbescherming en een veiligheidsbril en schoot om zich heen met een aanvalsgeweer. Zijn jongste slachtoffer was een kind van 3. Crusius werd dezelfde dag nog gearresteerd.

De twintiger zette vlak voor de moorden een manifest online waarin hij vertelde over zijn haat tegen latino's. Hij waarschuwde daarin voor een "invasie" van Latijns-Amerikanen in Texas. Ook verwees hij naar een complottheorie waarin wordt gezegd dat de elite de witte bevolking van Europa op termijn wil vervangen door mensen uit Afrika en het Midden-Oosten.

Doodstraf

De veroordeling volgt na twee dagen van emotionele getuigenverklaringen van overlevenden en familieleden. Ze noemden de dader onder meer monster, moordenaar en parasiet. De schutter liet weinig emotie zien tijdens de verklaringen, maar knikte wel toen een zoon van een slachtoffer hem vroeg of hij spijt had van zijn daden.

Crusius is nu veroordeeld door een federale rechtbank. Hij wordt ook nog vervolgd door justitie in Texas. In die zaak wil de aanklager inzetten op de doodstraf.

Dit zijn beelden van tijdens en net na de aanslag: