Oranjevrouwen stappen vol vertrouwen vliegtuig in: 'Willen wereld iets moois laten zien'

Vrijdagavond verzamelden de Oranjevrouwen op luchthaven Schiphol voor vertrek naar het andere einde van de wereld. Het wordt een lange reis, met een tussenstop in het Zuid-Koreaanse Seoul en met het Australische Sydney als voorlopige eindbestemming. De aankomst in Sydney staat gepland om 6.15 uur zondagochtend lokale tijd (22.15 uur zaterdagavond in Nederland). Om 11.30 uur die ochtend wacht de vrouwen dan al de eerste training op Australische bodem, op het complex van Sydney FC. Spitse: 'Niet te veel slapen in vliegtuig' "Ik slaap wel heel makkelijk overal, dat scheelt", stelt aanvoerster Sherida Spitse voor vertrek. "Maar ik moet niet te veel slapen, want je moet ook een beetje in het ritme komen van daar. Maar muziekje luisteren, series kijken. Ik kom het wel door met die meiden."

Jackie Groenen in de rij op Schiphol - ANP

Met 216 interlands, Olympische Spelen, vier EK's en twee WK's in de benen kan Spitse uit ervaring spreken. Vier jaar geleden in Frankrijk haalde Nederland met Sarina Wiegman als coach de finale, waarin de Verenigde Staten met 2-0 te sterk was. Het EK van vorig jaar verliep onder Mark Parsons teleurstellend en eindigde in de kwartfinales. Nu, weliswaar zonder de geblesseerde topspits Vivianne Miedema, blies de nieuwe bondscoach Andries Jonker de Oranjevrouwen nieuw leven in. Wat vooral opvalt, is de aanvallende speelstijl, zichtbaar in de laatste interlands tegen Duitsland (0-1 verlies), Polen (4-1 winst) en de uitzwaaiwedstrijd tegen België (5-0).

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).

"We kunnen wat moois neerzetten met het team", aldus Spitse. "We moeten ook genieten van dit toernooi aan de andere kant van de wereld. We willen iets moois laten zien aan de wereld en aan ons landje." Van Domselaar: 'Met negen punten door naar knock-outfase' Elf van de 23 speelsters in de selectie van Jonker staan voor hun eerste WK-deelname en dat geldt ook voor doelvrouw Van Domselaar. Bij het EK van vorig jaar in Engeland, haar eerste grote toernooi, begon ze als reserve, maar stal ze al snel de show als vervangster van Sari van Veenendaal. "Dit had ik vorig jaar niet durven dromen", zegt Van Domselaar, die FC Twente verruilt voor Aston Villa. "Het EK was al bijzonder, mijn eerste eindtoernooi. Nu weet ik dat ik ga spelen, maar sta er hetzelfde in. Ik heb nog nooit op een WK gestaan."

Een interview met Daphne van Domselaar, keepers van de Oranjevrouwen, voor vertrek naar Australië, waar de voorbereiding op het WK verder gaat. - NOS