Murray zet Wimbledon even in vuur en vlam, maar daarna is de kater groot

Heel even laat Andy Murray oude tijden herleven op het Centre Court. De 36-jarige Schot zet Wimbledon voor twee dagen in vuur en vlam, maar de Griekse wereldtopper Stefanos Tsitsipas voorkomt vrijdagavond een revival van de Britse volksheld. De Britten zagen het al helemaal zitten. Murray won in aanloop naar Wimbledon twee challengertoernooien op gras. Hij trok die vorm door en maakte na zijn zege in de eerste ronde zo'n goede indruk dat hij bij de bookmakers naar de vijfde plaats was gestegen op de lijst met titelfavorieten. Murray-mania was in aantocht. McEnroe: 'Vintage Murray' Tegen Tsitispas laat de man met een kunstheup, waaraan hij in 2018 aan werd geopereerd, in zien waarom hij in 2013 en 2016 de titel op Wimbledon had gewonnen. Murray maakt het de Griek ongelooflijk moeilijk onder aanvoering van een ouderwets uitgelaten Centre Court, dat de Schot hartstochtelijk aanmoedigt. "Vintage Murray", benoemt John McEnroe het optreden van Murray bij de BBC. De partij wordt donderdagavond bij een 2-1 voorsprong in sets voor de Schot onderbroken vanwege de avondklok. Het is de regel dat er na 23.00 uur niet meer op Wimbledon mag worden gespeeld, om rekening te houden met de omwonenden van de All England Club.

Andy Murray - AFP

Op vrijdagochtend steken oud-tennissers Greg Rusedeski en Pat Cash in de ontbijtshow Good Morning Britain hun bewondering voor Murray niet onder stoelen of banken. "Hij speelt zo goed momenteel, ik denk dat hij Tsitsipas gaat verslaan en ver in het toernooi kan komen", zegt Cash, die in 1987 zelf de Wimbledon-titel won. De woorden van Cash zijn ietwat overmoedig, want vrijdag gaat het allemaal net een stukje minder met Murray, ondanks de opnieuw uitgelaten sfeer op het Centre Court. Tsitsipas wordt sportief behandeld De fans schreeuwen hun held naar de winst, maar Tsitsipas heeft voor hetere vuren gestaan. De tweevoudig grandslamfinalist en nummer vijf van de wereld balt steeds vaker zijn vuist. Het publiek ondergaat de Griekse comeback overigens uiterst sportief, zoals dat ook past bij het nette Wimbledon. Tsitsipas krijgt uiteindelijk het applaus voor zijn zege in vijf sets, maar het meest wordt er geklapt is voor 'hun' Murray.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Alle lofzang ten spijt, Murray zit er bij de persconferentie als een verslagen man bij. Hij denkt nog niet aan stoppen, maar met zijn kenmerkende krakende stem uit hij zijn twijfels. "Motivatie is een belangrijke factor. Vroege uitschakelingen als deze helpen daar duidelijk niet bij", zegt Murray in een volle perszaal. "Het is een vergelijkbaar scenario met vorig jaar. Toen heb ik lang nagedacht en met mijn familie gesproken en besloten om door te gaan", vertelt Murray. Murray kan wel door de grond zakken De Schot krijgt nog van een journalist de vraag of hij op 4-4 en 15-30 in de vierde set besefte dat de umpire een call verkeerd beoordeelde, waardoor de Schot ten onrechte het punt verloor. Bij een goede call had Murray op 15-40 gekomen, en dus twee breekpunten. "Dat punt op 15-30? Was die bal in?" De blik van Murray is vervolgens veelzeggend en laat zijn hoofd even tussen zijn hand verdwijnen.

Andy Murray krijgt de felicitaties van Stefanos Tsitsipas - AFP

Murray weet nog niet wat de toekomst brengt, maar heeft naar eigen zeggen tijd nodig om deze nederlaag te verwerken. "Ik heb nu niet het idee om te stoppen, maar het gaat even duren om deze nederlaag te verwerken. Hopelijk vind ik de motivatie weer om te trainen, diep te gaan en beter te worden." Dat kater is groot, net zoals dat voor een groot deel van de mensen op Wimbledon geldt. Was dit misschien wel de laatste keer van Murray op Wimbledon? Dat weet alleen de tennisser zelf.