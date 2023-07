Oppositie wil snel nieuwe verkiezingen na val Rutte IV

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren verheugd op het nieuws dat het kabinet is gevallen. De meeste partijen willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen.

"Adieu Kaag en de rest", twittert Geert Wilders van de grootste oppositiepartij, de PVV. Hij heeft naar eigen zeggen een debat aangevraagd dat volgende week zou moeten plaatsvinden. De Tweede Kamer moet dan terugkomen van zomerreces.

Na de verkiezingen is Wilders bereid om samen te werken met de VVD van Rutte, ondanks de slechte samenwerking in zijn eerste kabinet. Wilders: "Je moet over ego's heen stappen."

Caroline van der Plas van BBB twittert een foto van zichzelf op een terras met een grote glimlach. "Hoe keek u toen het kabinet viel?", schrijft ze erbij. In een toelichting zegt ze klaar te zijn voor de verkiezingscampagne. "De spandoeken en vlaggen staan nog in de schuur."

Goed nieuws

Partijleider Attje Kuiken van de PvdA constateert dat Rutte "uitgeregeerd" is. Volgens haar heeft Nederland behoefte aan een kabinet dat daadkracht toont en keuzes maakt. Ook Farid Azarkan van Denk spreekt van "goed nieuws".

Als er inderdaad nieuwe verkiezingen komen, zal dat waarschijnlijk pas in het najaar zijn, mogelijk half november. Het organiseren van verkiezingen kost tijd en er moet ook rekening gehouden worden met de zomervakantie en de herfstvakantie in oktober, laat de Kiesraad weten.

In theorie zou er ook nog een lijmpoging gedaan kunnen worden om de coalitie weer bij elkaar te krijgen, maar dat is niet de verwachting. Ook zou een deel van de partijen door kunnen gaan, maar daarvoor moeten ze dan wel steun krijgen in de Tweede Kamer. Gezien de reacties van de oppositiepartijen op de val van het kabinet ligt ook dat niet voor de hand.