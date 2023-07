Oud-aanvoerder van Franse voetbalploeg Henry mist WK vanwege blessure

Verdedigster Amandine Henry mist het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië. De voormalige aanvoerder van de Franse ploeg heeft op de training in aanloop naar het toernooi een kuitblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld.

