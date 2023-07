Belgische oud-militair opgepakt in Noorwegen voor bedreigen premier De Croo

Een Vlaamse oud-militair is vanavond opgepakt in Noorwegen, nadat hij vandaag een video op sociale media had geplaatst waarin hij de Belgische premier De Croo bedreigde. In de video schoot de man op een foto van De Croo.

De Belgische politie ging uit van een terroristische dreiging en opende een klopjacht op de ex-militair. De omgeving van zijn woning in Leopoldsburg werd afgezet, maar al snel was duidelijk dat de man zich in Noorwegen bevond. Daar werd op meerdere skipistes gezocht.

"Voor wie zich afvraagt waar ik ben: ik ben in Noorwegen. Ik verstop me voor het leger", zegt de man ook in de door hem opgenomen video. "Mijn meerderen nemen het over. Mijn rol is nu uitgespeeld." Of het wapen waarmee hij op de foto van De Croo schiet echt is, is niet duidelijk.

De Noorse politie wist de man uiteindelijk op te sporen en stelt dat hij "vreemd gedrag" vertoonde, schrijft de VRT.

Motorclub

Volgens de VRT is de oud-militair een 31-jarige man met extreemrechtse sympathieën die afgelopen maand werd ontslagen bij Defensie. Hij stond bij zijn werkgever al langere tijd op non-actief omdat hij ernstige psychische problemen had. Hij was bovendien bekend bij de Belgische veiligheidsdiensten omdat hij betrokken is bij een motorclub en in dat verband strafbare feiten heeft gepleegd. Onlangs zou hij burgemeester Bart de Wever van Antwerpen hebben bedreigd.

Premier de Croo was vandaag op bezoek in het dorp Pepinster en zei zich geen zorgen te maken over de bedreigingen "zolang de veiligheidsdiensten geen reden hebben om zich zorgen te maken".

Jürgen Conings

Twee jaar geleden stal een andere Belgische militair, Jürgen Conings, wapens uit de kazerne in Leopoldsburg. Dat is dezelfde kazerne waar de vandaag gezochte oud-militair gestationeerd was.

Ook Conings had extreemrechtse sympathieën. Hij bedreigde coronadeskundigen, onder wie viroloog Marc van Ranst, en was wekenlang voortvluchtig. Zijn lichaam werd teruggevonden in een bos in Maaseik; onderzoek van de politie wees uit dat hij zichzelf van het leven had beroofd.