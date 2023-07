Albert Heijn stopt met verkoop messen in winkels om 'agressie in maatschappij'

Supermarktketen Albert Heijn stopt met de verkoop van messen in alle filialen. Eind volgende week moet alle messen uit de schappen verdwenen zijn, bevestigt het bedrijf.

"Er is helaas sprake van toenemende agressie in de maatschappij. Om op geen enkele wijze bij te dragen aan deze ontwikkeling, nemen we maatregelen", zegt een woordvoerder.

Winkelketens Hema, Ikea en Xenos verkopen sinds 2020 geen messen meer aan jongeren onder 16 jaar. Ook Albert Heijn stelde eerder al een leeftijdscontrole in voor de verkoop van messen. Nu gaat de keten dus een stap verder, door volledig te stoppen met het assortiment messen in de winkels.

Ruim twee weken geleden werd in een filiaal van Albert Heijn in Den Haag een 36-jarige medewerkster doodgestoken. De AH-woordvoerder gaat niet in op vragen over het verband tussen de verkoopstop en de steekpartij.