Van der Sar op vakantie getroffen door bloeding bij hersenen

Edwin van der Sar is in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen en opgenomen in een ziekenhuis.

De 52-jarige Van der Sar was op vakantie op een Kroatisch eiland. De oud-keeper en onlangs opgestapte directeur van Ajax is vrijdagmiddag naar een ziekenhuis vervoerd en verblijft daar nu op de intensive care. Zijn toestand is stabiel.

Van der Sar maakte eind mei zijn vertrek als algemeen directeur van Ajax bekend. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op", zei hij toen. De raad van commissarissen vroeg hem hierbij formeel aan te blijven tot 1 augustus voor een goede overdracht van de nationale en internationale dossiers.

Als keeper pakte Van der Sar vele prijzen met Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United. Na zijn spelerscarrière keerde hij in januari 2013 als bestuurder terug bij Ajax en vanaf november 2016 was hij algemeen directeur.

Foundation

De vrouw van Van der Sar kreeg in 2009 een hersenbloeding. Daarna richtte Van der Sar zich met zijn foundation op projecten voor mensen met hersenletsel. Zijn foundation fuseerde in 2021 met de Hersenstichting.