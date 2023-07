Man die 13 jaar vastzat voor Duitse 'badkuipmoord' vrijgesproken

Een man die in Duitsland dertien jaar in de gevangenis zat voor de moord op een oudere vrouw, is vandaag in een nieuw proces vrijgesproken. De rechtbank stelde vast dat het vermeende moordslachtoffer bij een ongeval is omgekomen.

Manfred Genditzki (63) werd in 2010 veroordeeld tot levenslang voor moord. Rechters in München oordeelden dat hij in oktober 2008 een 87-jarige vrouw op het hoofd had geslagen na een ruzie in haar appartement in het chique Beierse stadje Rottach-Egern. Daarna zou hij haar in een badkuip hebben verdronken.

Genditzki werkte als conciërge op het complex waar de vrouw woonde. Hij hield altijd vol dat hij onschuldig was en ging tevergeefs in beroep tegen het oorspronkelijke vonnis. Hij vocht jarenlang om de zaak, die in Duitsland de 'badkuipmoord" werd genoemd, heropend te krijgen. Afgelopen augustus slaagde hij daarin.

Geen direct bewijs

Genditzki werd veroordeeld op basis van indirect bewijs. De openbaar aanklager vond het bijvoorbeeld verdacht dat Genditzki na de dood van de vrouw erg bereid was om te praten. Ook werd het verdacht geacht dat hij onmiddellijk met alibi's kwam en bonnen liet zien van aankopen op de dag van de dood van de vrouw.

Hierop ging de aanklager ervan uit dat Genditzki de vrouw had vermoord om te verbergen dat hij geld uit haar appartement had gehaald toen ze naar het ziekenhuis moest. Ondersteuning voor die theorie vond de aanklager toen bleek dat op de dag dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen, hij 8000 euro teruggaf aan een vriend.

Later bleek dat er geen geld was verdwenen uit het appartement van de vrouw en de terugbetaling aan de vriend was op legale wijze gedaan. Toch bleven de aanklagers erbij dat er een ruzie moest zijn geweest tussen Genditzki en de vrouw, hoewel daar geen bewijs voor is gevonden.

Ongeluk

De rechtbank gaat er nu van uit dat de vrouw door een ongeval is overleden. Na verklaringen van experts te hebben gehoord oordeelt de rechtbank dat een ongeluk "niet alleen mogelijk, maar waarschijnlijk" was. Ook waren er geen aanwijzingen voor moord.

De vrouw is waarschijnlijk in de badkuip gevallen toen ze probeerde de was te doen of een voetenbad nam. Omdat ze mogelijk bewusteloos was, is ze toen verdronken. Genditzki kwam vandaag onder applaus uit de rechtszaal, maar zei zelf niet heel verheugd te zijn. "Ik heb geen reden om blij te zijn", zei hij. "Veertien jaar zijn voorbij."

Schadevergoeding

De rechter heeft bepaald dat Genditzki een vergoeding moet krijgen voor de tijd die hij ten onrechte in de gevangenis heeft gezeten, meldt het Duitse persbureau DPA. De rechter zei vandaag dat in het eerdere proces de zaken waarschijnlijk "zeer eenzijdig en in het nadeel van de heer Genditzki zijn behandeld" en er een "opeenstapeling" van fouten is gemaakt.

Mensen die in Duitsland onterecht hebben vastgezeten, hebben recht op 75 euro schadevergoeding voor elke dag die ze niet in vrijheid hebben doorgebracht. In het geval van Genditzki zou dat oplopen tot 368.400 euro, meldt persbureau AP. Hij zou ook een vergoeding kunnen vragen voor gederfde inkomsten.