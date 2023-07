Verschuiving in radioland na smijten met 'gigantische bedragen'

Maar van alle winnaars van de veiling is de schatkist de grootste. Met een opbrengst van 152,8 miljoen euro haalde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ruim twee keer zo veel op als vooraf was verwacht.

Dat moet dan via internet en de digitale ether. "Iedereen heeft sommetjes gemaakt", stelt Hoogesteijn over de prijs van een FM-frequentie. Terwijl toch verwacht wordt dat steeds meer luisteraars de komende jaren overstappen op digitale radio. "Maar dat heeft partijen er toch niet te weerhouden om zo veel te bieden. FM is toch een winstgevende aangelegenheid. Dat heeft vandaag nog maar weer eens onderstreept met de enorme bedragen die zijn neergeteld voor de stukjes lucht."

Voor Kink voelt de uitslag zuur. De zender moest "ergens rond de helft van de veiling" al afhaken in het biedingsproces, vertelt directeur Jan Hoogesteijn. "Toen we zagen welke enorme bedragen er werden geboden moesten we zeggen: 'Dit is niet langer verantwoord'. Want wij willen gewoon verder gaan met Kink."

Toch geeft Kink het nog niet op. Hoogesteijn zegt dat zijn zender kijkt naar mogelijkheden om tóch via FM uit te kunnen zenden. "Het is niet het einde van Kink, laat ik daar duidelijk over zijn. Er zijn wat mogelijkheden." Welke mogelijkheden dat zijn, zoals uitzenden bij een bestaande partij of een van de twee nieuwkomers, wil Hoogesteijn niet zeggen. "Het zou allemaal kunnen."

Radiodroom Qmusic

Bij Qmusic hangt ondertussen de vlag uit. "Ik kom net met nieuwe kleren boven", lacht directeur Robert Bernink. "De champagne is open gegaan." Zijn station krijgt er een zusje bij, omdat moederbedrijf DPG bij de veiling een tweede frequentie heeft bemachtigd. "We kunnen hiermee onze radiodroom voor de toekomst waarmaken."

Het Belgische DPG betaalde 47,3 miljoen euro voor de twee frequenties. Volgens Bernink is dat wel minder dan wat is betaald voor de huidige frequentie van Qmusic. Over het nieuwe station wil Bernink nog niet zo veel kwijt, behalve dat het 'complementair' zal zijn aan Qmusic.

Wel moest ook Qmusic goed rekenen wat kon worden betaald om de investering in behoud op de FM te kunnen terugverdienen. "Maar er wordt meer radio geluisterd en audio geconsumeerd dan ooit tevoren", aldus Bernink. "En daarmee is een positie met FM en digitale radio heel belangrijk. De luisteraar bepaalt. Elk jaar zie je meer mensen digitaal luisteren. Dat hebben we meegenomen."

Vrij kavel

De tweede grote winnaar is een grote onbekende, het nieuwe Financial News Radio. Het pas in mei opgerichte bedrijf blijkt na de veilinguitslag lastig bereikbaar. Tegen het FD zegt oprichter Joost Zuurbier dat hij over zes weken details over zijn nabij het Mediapark in Hilversum gevestigde zender kan onthullen.

De 51-jarige Zuurbier richtte ooit het onlinebedrijf Dot TK op, dat gratis domeinnamen aanbood via het tropische eilandenrijkje Tokelau. Dit avontuur ging gepaard met claims en criminelen die de gratis tk-domeinen misbruikten, zo berichtte NRC eerder.

Dot TK is inmiddels ondergebracht bij Zuurbier's financiële technologiebedrijf Bitsafe, inmiddels Yoursafe geheten. Voorzitter van de raad van commissarissen van Yoursafe is Rijkman Groenink, voormalig ceo van ABN Amro. Zijn rol bij het uiteenvallen van de bank in 2007 werd landelijk bekend via het boek en tv-serie De Prooi.

Of Groenink ook een van de investeerders in Financial News Radio is, is niet duidelijk. Tegen het FD wil Zuurbier niets kwijt over de geldschieters van Financial News Radio, dat bij de veiling een zogenoemd 'vrij kavel' bemachtigde . Dat betekent dat er zo veel muziek mag worden uitgezonden als gewenst.

Arbeidsplaatsen verdwijnen

Voor dit felbegeerde kavel betaalde de nieuwkomer opvallend genoeg een miljoen euro minder dan BNR voor een kavel waar amper muziek op mag worden uitgezonden. Tegen het FD laat directeur Marc Adriani weten dat BNR moet bezuinigen om de investering te kunnen terugverdienen. Er zullen daarom arbeidsplaatsen verdwijnen.

Voor Slam! en Sublime zijn de druiven het zuurst, omdat zij hun FM-frequenties kwijtraken. Toch zegt moederbedrijf Mediahuis zich te kunnen vinden in de uitkomst van de veiling. "Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden", verwijst radiodirecteur Tom Klerkx naar de frequenties die wel zijn gewonnen door het bedrijf voor Radio Veronica en 100%NL.

Net als Kink, moeten ook Slam! en Sublime digitaal door. Mediahuis stelt dat de twee zenders "alle kansen" krijgen om zich hier verder te ontwikkelen.