Philipsen klopt Cavendish in Bordeaux en voltooit hattrick in eerste Tourweek

Als tweede kwam Mark Cavendish over de finish. De Brit had even hoop op een 35ste etappezege - dat zou een record zijn - maar op Philipsen in de sprint staat momenteel geen maat.

Bimian Girmay was de nummer drie, Dylan Groenewegen moest zich tevreden stellen met de vijfde plek. Fabio Jakobsen was ondanks zijn verwondingen van voren te zien, maar kwam als vijftiende over de streep.