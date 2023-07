Van de Zandschulp komt op Wimbledon net tekort tegen Davidovich

Botic van de Zandschulp is er op Wimbledon niet in geslaagd de derde ronde te bereiken. De al weken met zijn vorm tobbende nummer 44 van de wereld liet wel herstel zien in zijn partij tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP-34), maar genoeg voor de overwinning was het niet: 1-6, 6-2, 2-6, 3-6. Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel: Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer verloren al in de eerste ronde. Na zijn zwaarbevochten zege van donderdag op de Chinees Zhang Zhizhen leek Van de Zandschulp tegen Davidovich sterk van start te gaan. Bij zijn eerste servicebeurt sloeg hij zich naar 40-0, maar Davidovich knokte zich terug waarna een dubbele fout en een afzwaaier met de forehand al de eerste break van de wedstrijd betekende. Twee games later produceerde Van de Zandschulp op breekpunt andermaal een dubbele fout en mocht hij de set als verloren beschouwen. De puntenverdeling in de openingsset (27-13 in Spaanse voordeel) sprak boekdelen.

Wimbledon bij de NOS In Londen wordt tot en met 16 juli op The All England Lawn Tennis and Croquet Club het derde grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.

Schrok Van de Zandschulp tegen Zhang pas bij 1-4 in de tweede set wakker, nu was hij eerder terug bij de les. Het serveerwerk was plots beter verzorgd en ook tennissend had hij meer in de melk te brokkelen tegen Davidovich, die hij al meteen bij een 1-0 voorsprong wist te breken. Na een gemist breakpunt op 4-1 was het op 5-2 alsnog raak voor de Nederlander, die goed het oog had in de dropshots waarvan Davidovich zich veelvuldig bediende.

Botic van de Zandschulp - Pro Shots