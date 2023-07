Eurovisie Songfestival 2024 is in Malmö

De 68ste editie van het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Malmö. De Zweedse stad ontvangt de deelnemende artiesten van 7 tot en met 11 mei 2024 in de Malmö Arena.

Het Songfestival wordt georganiseerd door het land dat het jaar ervoor heeft gewonnen. Afgelopen mei was dat Zweden met zangeres Loreen die het nummer Tattoo zong. Nederland kwam met duo Mia en Dion niet verder dan een dertiende plaats in de halve finale.

Zweden heeft het songfestival in totaal zeven keer gewonnen en wordt nu dus voor de zevende keer het gastland. Het festival zal voor de derde keer plaatsvinden in Malmö, na de edities in 1992 en 2013. Tien jaar geleden was het ook Loreen die ervoor zorgde dat het festival naar Zweden kwam. Zij won het songfestival in 2012 met het nummer Euphoria.

Het Scandinavische land staat bekend om de succesvolle deelnames aan het songfestival. De meest memorabele overwinning is die van ABBA in 1974 met het nummer Waterloo. Het betekende het begin van een uiterst succesvolle carrière voor de popgroep.

Geen optreden van ABBA

Omdat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat ABBA won, waren er geruchten dat de Zweedse groep zou optreden tijdens het songfestival. Die geruchten heeft ABBA in een interview met de BBC echter snel de kop in gedrukt. De 76-jarige zanger Benny Andersson wil niet en daarmee is de kous af.

Het is nog niet bekend welke inzending Nederland naar het songfestival stuurt. Dat zal naar verwachting begin 2024 bekend worden gemaakt.