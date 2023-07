Volleyballers verliezen in Nations League ook van nog ongeslagen Japanners

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League met 3-1 verloren van Japan, maar hoeven zich niet te schamen voor die nederlaag. De Japanners verloren nog geen wedstrijd in de Nations League en Nederland bood na een stroeve start knap tegenstand tegen de koploper. In een afgeladen sporthal in het Filipijnse Pasay, waar het vol zat met Japanse fans, bleek dat 'Ryujin Nippon', de bijnaam van de Japanse ploeg, wat zoiets betekent als 'Japanse drakengod', simpelweg kwalitatief net wat beter was. Dat de Nederlandse sterspeler Nimir Abdel-Aziz niet helemaal fit was en alleen zo nu en dan kon invallen, hielp ook niet mee. Finaleronde Na een zege op Canada en een nederlaag tegen de Brazilianen eerder deze week staat Nederland nog wel op plek acht in de ranglijst en daarmee houdt het zicht op de finaleronde van de Nations League in het Poolse Gdansk.

Zondag speelt Nederland nog tegen Slovenië. Op 31 augustus beginnen de volleyballers aan het EK met een wedstrijd tegen Montenegro. Dan zal bondscoach Roberto Piazza hameren op secuurder servicewerk, want daar schortte het in de eerste set aan tegen Japan. Nederland maakte acht fouten op de eigen service en stond geen moment voor in set één. De Japanse aanval door het midden, waar Miyaura en Nishid of anders Ishikawa en Onodera de punten binnensloegen, was vaak te veel voor de Nederlandse defensie.

Vreugde bij de Japanners na de zege op Nederland - FIVB