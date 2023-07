Verstappen snelste in eerste twee trainingen op Silverstone, lekke band De Vries

Max Verstappen heeft in de eerste twee vrije trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië een sterke indruk achtergelaten op het Silverstone-circuit. In beide trainingen, waarin door meerdere coureurs werd geklaagd over 'stuiterende auto's', was de Nederlander de snelste. Voor Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Nyck de Vries was het uiteindelijk een frustrerende dag. Leclerc kon niet meedoen aan de tweede training omdat een elektrisch probleem aan zijn auto niet op tijd verholpen kon worden. De Britten Hamilton en George Russell kwamen op hun 'thuiscircuit' in de tweede vrije training niet verder dan respectievelijk plek 15 en plek 12. De Vries kreeg aan het eind van de tweede training een lekke band en eindigde op de een-na-laatste plaats (P19), alleen Leclerc eindigde onder hem omdat hij dus geen tijd neer kon zetten. Verstappen kwam in beide trainingen als eerste binnen en werd in de tweede training op de voet gevolgd door Carlos Sainz en Alexander Albon. Logan Sergeant van Williams verraste met een vijfde plek.

Sergio Perez, de ploeggenoot van Verstappen, kwam in de tweede training als vierde binnen. Hij liet met een tweede plek in de eerste vrije training wel zien dat de Red Bulls in sterke vorm verkeren. Dit deed Verstappen dus ook al vanaf het begin. Eerste training De Nederlander ging al vroeg in de eerste training al naar de snelste tijd. Dit deed hij op de harde band, de langzaamste van de drie beschikbare banden. Ondertussen klaagde zowel Verstappen als andere rijders over slechte baanomstandigheden. "Ik heb nul grip", riep hij over de radio. Later zei hij dat het voelde alsof hij "op ijs reed". Ook andere coureurs hadden het lastig. Nyck de Vries, die in de eerste training nog wel elfde werd, spinde in de langzame Luffield-bocht. Esteban Ocon riep op de radio dat het "rampzalig slecht" was. Later in de sessie besloten de teams en rijders om ronden te rijden op de snelle zachte band. Verstappen noteerde met een ronde van 1.28.600 de snelste tijd. Zijn teamgenoot Sergio Pérez werd tweede op ruim vier tienden achterstand. Williams-coureur Alex Albon verraste met de derde tijd. Daarna volgden Fernando Alonso, Charles Leclerc en Esteban Ocon.

Afbeelding ter illustratie - NOS