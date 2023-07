Verstappen met 'nul grip' naar snelste tijd in eerste training op Silverstone

Later in de sessie besloten de teams en rijders om ronden te rijden op de snelle zachte band. Verstappen noteerde met een ronde van 1.28.600 de snelste tijd. Zijn teamgenoot Sergio Pérez werd tweede op ruim vier tienden achterstand. Williams-coureur Alex Albon verraste met de derde tijd. Daarna volgden Fernando Alonso, Charles Leclerc en Esteban Ocon.

"Ik heb nul grip", riep hij over de radio. Later zei hij dat het voelde alsof hij "op ijs reed". Ook andere coureurs hadden het lastig. Nyck de Vries spinde in de langzame Luffield-bocht. Esteban Ocon riep op de radio dat het "rampzalig slecht" was.

Vroeg in de eerste training ging Verstappen al naar de snelste tijd. Dit deed hij op de harde band, de langzaamste van de drie beschikbare banden. Ondertussen klaagde zowel Verstappen als andere rijders over slechte baanomstandigheden.

Veel coureurs hadden last van het stuiteren van de bolides. Verder hadden met name de Mercedes-rijders het lastig om een goede balans te vinden. Lewis Hamilton en George Russell gleden regelmatig weg en eindigden op respectievelijk de twaalfde en veertiende plaats.

In de slotfase kreeg Pérez nog te maken met loshangend kunstgras aan zijn bolide.

Zorgen over toekomst

Afgelopen week maakte de Formule 1 de kalender bekend voor het seizoen van 2024. Daarop staat een recordaantal van 24 races. "Het zijn er in mijn ogen te veel, hoewel de planning er iets beter uit ziet dan in voorgaande jaren. Het schema ziet er logischer uit", zegt Verstappen daarover. De kalender is meer op regio georganiseerd, waardoor er minder vlieguren gemaakt hoeven te worden.

Feit is dat Verstappen niet blij is met alle ontwikkelingen in de Formule 1. Zo is hij kritisch over onder meer het bestaan van de sprintraces, en de nieuwe motorregels die vanaf 2026 ingaan. "Of ik na het aflopen van mijn contract in 2028 doorga, hangt niet van één ding af. Veel factoren spelen mee bij de vraag of ik langer in de Formule 1 blijf. Al deze dingen helpen niet."